High Wycombe, Buckinghamshire: Protest gegen RAF

Die Demonstranten und Demonstrantinnen protestierten gegen die Rolle der RAF beim Völkermord in Gaza. Seit 22 Monaten liefert die RAF der israelischen Besatzungsmacht Informationen, damit diese ihren Völkermord an den Palästinensern effizienter durchführen kann. Bei der Protestaktion schlugen einige mit Töpfen und Pfannen als Symbol für Israels Hungerpolitik. Andere hielten Plakate hoch, einige trugen Gewerkschaftsbanner. Andrew Feinstein, ein Aktivist gegen den internationalen Waffenhandel, sagte: "Von hier aus gehen Befehle an die RAF-Basis in Zypern, von wo aus die Shadow-Spionageflugzeuge fliegen. Es fliegen mehr RAF-Spionageflugzeuge über Gaza als israelische Spionageflugzeuge. Die Informationen werden an die israelischen Streitkräfte weitergeleitet. Die Menschen, die in diesen Gebäuden sitzen, sollten in Den Haag sitzen."