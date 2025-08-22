Liebe Freundinnen und Freunde des Ferienparks Plauer See! Das ist eine Premiere! Jede Subbotnikaktivistin und jeder Subbotnikaktivist bekommt das Inselfest dazu! Und jeder Inselfest-Besucher ist eingeladen, am Samstagvormittag und Sonntagvormittag Hand anzulegen!

Und ab Samstagnachmittag wird gefeiert! Und wer will: Auch Sonntagvormittag gibt es noch spannendes Programm!

Mit unseren Subbotniks verwirklichen wir den selbstlosen Einsatz für ein Haus, das für die Einheit von Mensch und Natur steht. Angesichts der Hitzekatastrophe in Südeuropa brandaktuell! So ist jeder Subbotnik auch ein Einsatz für eine lebenswerte Zukunft!

Arbeiten im Gelände, Malerarbeiten (Renovierung der „Muckibude“) und Reinigungsarbeiten stehen auf dem Programm. Wir freuen uns auf Euch!

Organisatorisches

Die Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro km) übernimmt der Ferienpark. Wer das in Anspruch nehmen will, muss aber mindestens einen vollen Tag am Subbotnik teilnehmen. Nutzt günstige Reisemöglichkeiten, z. B. das Deutschlandticket! Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12 Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten, die bei 29 Euro liegen, weshalb Spenden willkommen sind. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.

Anmeldung

Bitte meldet Euch umgehend an, damit das Haus planen kann! Nicht bis Anmeldeschluss warten! Je früher, desto besser! Anmeldungen an: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon: 039932 82700, E-Mail: info@ferienpark-plauersee.de. Anmeldeschluss ist Sonntag, 14. September 2025.

Hier gibt es den Flyer zum Subbotnik und zum Inselfest.