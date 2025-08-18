Erhalten viel zu geringen Anteil der Staatseinnahmen

Kritische Finanzlage der Kommunen

Bürgermeister Michael Salomo (SPD) aus dem schwäbischen Heidenheim kritisiert im Deutschlandfunk die Finanzlage der Kommunen: "Wir tragen ein Viertel der Staatsaufgaben, bekommen aber nur ein Siebtel der Staatseinnahmen."