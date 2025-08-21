Sri Lanka
Landesweit Streik bei der Post für bessere Arbeitsbedingungen
Seit Sonntag streiken in Sri Lanka 18.000 Postbeschäftigte, wodurch landesweit der Postbetrieb gestört ist. Sie haben 19 Forderungen aufgestellt, darunter sind die Bezahlung der Überstunden, eine Festanstellung für alle Beschäftigten in Vertretungs-, Ersatz- und Arbeitspositionen, die rasche Besetzung aller offenen Stellen, Beförderungen und offene Fragen im Bereich des Posttransports. Außerdem fordern sie drei Lohnerhöhungen für Beamte der ersten Klasse und die Abschaffung von Fingerabdruckgeräten zur Erfassung der An- und Abwesenheit der Kolleginnen und Kollegen. Am Dienstag protestierten mehr als 600 streikende Postangestellte vor der Zentralen Poststelle in Colombo.