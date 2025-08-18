MAS verliert Präsidentschaftswahl

Seit über 20 Jahren gehören die Rotfüchse in der Esslinger Pliensauvorstadt zum Stadtteil dazu. Jedes Jahr haben sie am Stadtteilfest mit Spielen zum Mitmachen und Werbung für das Sommercamp des Jugendverbands REBELL teilgenommen. Nicht so dieses Jahr: Der Verein „Pliensauvorstadt Live“ untersagte die Teilnahme! Begründung: Man wolle ein politisch neutrales Fest. Diese „Neutralität“ zeigte sich dann in ganz besonderer Weise: Erstmals war die Bundeswehr beim Stadtteilfest präsent!

Die Mannheimer Rotfüchse schreiben an ihre Freunde in Esslingen: "Hallo, wir sind die Rotfüchse aus Mannheim. Wir finden es bescheuert, dass ihr aus dem Sommerfest rausgeschmissen wurdet. Es ist eine Unverschämtheit, dass sie die Bundeswehr genommen haben, weil die veranstaltet ja den Krieg. Wir sind gegen die Bundeswehr, weil wir und alle Kinder auf der Welt Frieden wollen. Wir werden euch unterstützen! Viele Grüße, die Rotfüchse aus Mannheim."