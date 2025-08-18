Bolivien
MAS verliert Präsidentschaftswahl
Erstmals in zwei Jahrzehnten konnte die Regierungspartei MAS (Movimiento al Socialismo, dt. Bewegung zum Sozialismus) von Evo Morales die Präsidentschaftswahl nicht für sich entscheiden, ihr Kandidat Eduardo del Castillo kam lediglich auf drei Prozent. Stattdessen ziehen Senator Rodrigo Paz von der Christdemokratischen Partei und Ex-Präsident Jorge „Tuto“ Quiroga von der Allianz „Libertad y Democracia“ in die Stichwahl am 19. Oktober ein. Der 57-jährige Paz ist der Sohn des früheren Präsidenten Jaime Paz Zamora (MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dt. Bewegung der Revolutionären Linken).