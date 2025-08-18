Morgen Protestaktion gegen den Wahlkampfauftakt der AfD in Gelsenkirchen

Am 19. August um 15 Uhr veranstaltet die AfD Gelsenkirchen auf dem Heinrich-König-Platz ihren Wahlkampfauftakt zur Kommunalwahl. Wir lassen diesen Auftritt der gesichert rechtsextremen Partei in unserer Stadt nicht unkommentiert und rufen zum Gegenprotest ab 14:30 Uhr vor der Sparkasse am Neumarkt auf. Unter dem Motto "Alle zusammen gegen den Faschismus" wollen wir lautstark gegen die Veranstaltung demonstrieren. Alle Chöre und Sängerinnen und Sänger sind herzlich eingeladen, sich am Rudelsingen gegen die AfD zu beteiligen. Es wird auch ein offenes Mikro für Wortbeiträge geben.

Wir sind die Aktionseinheit aus Organisationen, Parteien und Einzelpersonen, die schon zu Protestaktionen gegen den Aufmarsch von "Die Heimat" am 1. Mai 2025 aufgerufen hat. Seid dabei, bringt alles mit, was Krach macht und ölt eure Stimme! Wir zählen auf euch, Gelsenkirchen!