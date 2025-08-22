Indien
Mumbai: Hunderte bei Gaza-Soliarität-Kundgebung
Nach zwei Monaten juristischer Auseinandersetzungen gab es am 20. August in Mumbai auf dem Azad Maidan Sprechchöre wie „Free Palestine“ und „From the river to the sea, Palestine will be free“ zu hören. Hunderte von Aktivisten, Studenten, Bürgern, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern versammelten sich zur Kundgebung, um ihre Solidarität mit Palästina zu bekunden. Die Demonstration war ursprünglich für den 18. Juni geplant, doch die Polizei von Mumbai verweigerte die Genehmigung unter Berufung auf mögliche Konflikte mit der Außenpolitik Indiens und potenzielle Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Es gab Festnahmen von linken Politikern.