Nur durch Organisierung und Kampf kann das Taliban-Emirat zerschlagen werden

Die Wirtschaft des Landes ist völlig bankrott und Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger und Bestechung grassieren. Insbesondere die Plünderung der natürlichen Ressourcen wurde fortgesetzt. Die Führer dieses Regimes werden auch zu Mafiaführern. Diese Zustände haben in unserer Gesellschaft eine starke Anti-Taliban-Atmosphäre geschaffen, aber die blutrünstigen Verräter ersticken jeden Funken des Protests und des Aufstandes noch durch Auspeitschung und Terror.

Mit ihrer reaktionären und antinationalen Politik haben die Taliban eine Atmosphäre des Hasses und der ethnischen Spaltung verbreitet. Nicht-paschtunische Minderheiten werden unterdrückt und gedemütigt. Die Niederschlagung der Volksproteste in Takhar und Badakhshan und die Erschießung von Bewohnern, die nur wollten, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, die Angriffe von Nomaden in Absprache mit den bewaffneten Taliban in Hazarajat und der Mord, die Plünderung und die Zwangsmigration unserer Hazara-Landsleute sind die jüngsten Beispiele für diese verräterische Politik.

Während des letzten halben Jahrhunderts war Afghanistan ein Spielball der Kolonialisten und Imperialisten, speziell der Vereinigten Staaten, und der Wechsel der Marionettenregime geschah mit Unterstützung ausländischer Geheimdienste. Die Geschichte eines halben Jahrhunderts hat bewiesen, dass religiöse fundamentalistische Gruppen die sichere Basis des Imperialismus in unserem Land sind, und solange diese kriminellen und verräterischen Gruppen nicht bekämpft werden, wird es nicht möglich sein, die Leidenden zu befreien.

Die Imperialisten und ihre einheimischen Lakaien tun so, als hätten die Menschen in Afghanistan die Taliban-Herrschaft verdient, ihrer "Kultur" entspräche, um sie zu legitimieren. Aber unsere arme Nation, wie andere Nationen der Welt, ist fasziniert von Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Wohlstand, und weil sie jahrelang im Leid und in der Abwesenheit dieser edlen Werte gelebt haben, hat sie deren Notwendigkeit mehr als andere erkannt. Der allgemeine Hass auf die Dschihadisten und die Taliban spiegelt diese Tatsache wider.

Wir glauben fest daran, dass diese Steinzeitherrschaft gegen die Proteste und Aufstände aus dem Herzen der Gesellschaft nicht lange Bestand haben kann. Die progressiven antifundamentalistischen und antiimperialistischen Kräfte müssen Bewusstsein, Organisierung und konkrete praktische Aktivität in der Massenmobilisierung verwirklichen. Wir können und müssen uns von dem Widerstand und der Standhaftigkeit des heldenhaften palästinensischen Volkes gegen die zionistischen Faschisten inspirieren lassen. Die Solidaritätspartei Afghanistans mit ihrem ständigen Engagement für ihr Volk hat keinen Moment gezögert, zu kämpfen, und schüttelt jedem bewussten und fortschrittlichen Landsmann die Hand.

Tod dem Imperialismus und seinen fundamentalistischen Dschihadisten und Taliban-Lakaien!