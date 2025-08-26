Renante Gamara und andere Aktivisten frei

Die Freilassung wurde angeordnet für die Friedensberater der Nationaldemokratischen Front Renante Gamara und Tirso Alcantara, den Bauern-Organisator Dionisio Almonte und die Bauarbeiter Diony Borre und Raul Razo. Gamara, Borre und Razzo wurden bereits am 14. August 2025 entlassen. Dionisio ist noch im New Bilibid Gefängnis inhaftiert. Alcantaras Aufenthalt ist zurzeit nicht bekannt.



Die Anklagen bezogen sich auf einen Fall von 2007. Damals wurden insgesamt 37 Personen des Mordes an einem Soldaten und einem ehemaligen Rebellen in Mauban, Quezon, verdächtigt. Die Grundlage für die Verdächtigungen war umstritten. So wurde Gamara erst elf Tage vor seiner Verhaftung auf die Namensliste der 37 Verdächtigen gesetzt. Er beteuerte, dass er zum Tatzeitpunkt nicht in Mauban gewesen war, sondern mit anderen Mitgliedern von Bayan Muna in Aklan den damaligen Wahlen beigesessen hatte.



KARAPATAN merkt an, dass bei der Verhaftung der Aktivisten ein bezahlter, falscher Zeuge ausgesagt hatte, der auch schon bei der Verhaftung anderer Aktivisten ausgesagt hatte.