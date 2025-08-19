Schwarzer Anzug, fehlende Krawatte und haben Merz und Trump den gleichen Selbstbräuner?

Die Frankfurter Rundschau analysierte in ihrer heutigen Ausgabe glasklar: "Der Ukraine-Präsident machte vieles richtig". So dass es zu "wohlwollendem Tätscheln" durch Donald Trump kam, wie ein Foto im Blatt illustriert.

"Beautiful" - Selenskyj kam nicht in Militärkleidung

Es gab den ganzen Tag Sondersendungen aus den USA - was haben wir nicht alles erfahren! Berichtet wurde, dass Trump Selenskyj bescheinigte, dass er „beautiful“ und „great“ aussehe. Eine Krawatte hatte er aber nicht an, und das stand heute in sämtlichen Zeitungen. Auch Selenskyjs Antwort an den Journalisten, der ihn ob seiner Kleidung letztes Mal kritisiert hatte, und der sagte. diesmal sehe er aber schon viel besser aus. Darauf der Präsident der Ukraine: "Sie aber haben ja noch den gleichen Pullover an wie beim letzten Mal." Das war durchaus schlagfertig. Aber vielsagend?

Dann berichten die Medien breit über ein Gastgeschenk: Einen Brief der Ehefrau von Selenskyj an Melania Trump. Es geht um verschleppte Kinder, eigentlich ein ernstes Thema. "Ein weiterer Eisbrecher", so urteilt aber die Frankfurter Rundschau begeistert. Wie es menschelt in der Berichterstattung, sagenhaft.

Breit berichtet wurde auch, dass Selenskyj in der Pressekonferenz mit Trump und Vance fast in jedem Satz mindestens einmal „Danke“ sagte. Sehr wichtig ist auch der Hinweis in den Medien, dass ihm das die europäischen Regierungschefs im Vorfeld beigebracht hatten. Weil beim letzten Mal hatte Vance Selenskyj gefragt: "Haben Sie überhaupt Danke gesagt?" Das hat meine Mutter uns Kinder allemal gefragt, wenn wir bei Tante Irmgard zu Besuch waren und Süßigkeiten bekommen hatten.

Besonders exklusiv berichtete die Bildzeitung. Man las Weltbewegendes: "Zu Merz sagt er (Trump): 'Er ist ein Freund. Sie sind so schön braun! Woher haben Sie diese Bräune?'“ Andere Medien wiesen darauf hin, dass Trump bestimmt neidisch gewesen sei, seine Bräune sei lange nicht so schön wie die von Merz.

Jetzt wissen wir endlich Bescheid über das Wichtigste vom Tage.

Weltpolitik vom Feinsten. Ungekannte journalistische Bestleistungen.

Oder auch: Der Boulevard ist endgültig angekommen.