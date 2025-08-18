Streik- und Protesttag für Ende des Gaza-Kriegs

Es gibt keine offiziellen Schätzungen der Polizei zur Größe der Menschenmenge, die offenbar eine der größten Kundgebungen seit Beginn des Krieges darstellt. „Fast 500.000 Menschen versammelten sich, um deutlich zu machen, dass das gesamte israelische Volk die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges fordert“, heißt es in einer Erklärung des Forums. Das Forum schätzt außerdem, dass im Laufe des Tages etwa eine Million Menschen an Dutzenden von Protesten im ganzen Land teilgenommen haben. Dem Streikaufruf am Sonntag folgen auch viele Menschen in Betrieben, Universitäten und Geschäften.

Aus der Leserschaft wurde am gesterigen Bericht auf Rote Fahne news kritisiert, dass er nit kritisch anmerkte, dass auch Reaktionäre wie Lapd sich an den Protesten beteiligten. Auch ist noch anzumerken, dass die palästinensischen Kräfte gut daran tun, ihre Bündnisarbeit mit der protestierenden jüdischen Bevölkerung zu verstärken.