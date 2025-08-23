Atomgetriebenes U-Boot im Einsatz

Trump erhöht den Druck auf Venezuela weiter

Vordergründig geht es um den Kampf gegen Drogenkartelle. In Wahrheit will der US-Imperialismus Venezuela und weitere Länder Lateinamerikas verstärkt unter seinen Einfluss zwingen. Dabei schreckt Trump vor unmittelbarer militärischer Intervention nicht zurück. Anfang der Woche ließ er mindestens drei Zerstörer der US-Marine in die Gewässer vor Venezuela schicken. Einem Bericht des Senders CNN zufolge sollen auch ein atomgetriebenes U-Boot sowie mehrere P8-Aufklärungs-Flugzeuge im Einsatz sein.