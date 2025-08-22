Tunesien
Tunis: Tausende Gewerkschafter fordern demokratische Rechte
Tausende Mitglieder und Anhänger der größten tunesischen Gewerkschaft UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) protestierten am Donnerstag in der Hauptstadt gegen den zunehmenden Verlust von Gewerkschaftsrechten und bürgerlichen Freiheiten. Es war eine der größten politischen Demonstrationen, die Tunesien in letzter Zeit erlebt hat, und sie fand inmitten einer sich verschärfenden Konfrontation zwischen der UGTT und Präsident Kais Saied statt. Im Juli hatte ein landesweiter Streik der UGTT für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen stattgefunden. Der reaktionäre Präsident startete daraufhin eine Kampagne zur Auflösung der UGTT. Die Demonstranten gestern skandierten Slogans wie „Das Recht zu kämpfen ist eine Pflicht” und prangerten die zunehmende Armut und den Hunger an und forderten den Schutz der Arbeitrechte.