Truckenthal

Und schon lockt das Sommercamp 2026

Jedes Jahr im Sommer heißt es: Auf nach Truckenthal/Thüringen zum Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen. Das findet auch 2026 statt und zwar vom 25. Juli bis 8. August. Save the Date! Ihr könnt euch ab sofort unter geschaeftsstelle@rebell.info anmelden. Infos zu Preisen, dem Programm und der Flyer folgen.