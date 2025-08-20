Venezuela
USA stationieren hochgerüstete Kriegsschiffe vor der Küste
Das Pentagon will drei hochgerüstete Kriegsschiffe direkt vor der Küste von Venezuela stationieren. Die Lenkwaffenzerstörer USS »Gravely«, USS »Jason Dunham« und USS »Sampson« verfügen über Raketensysteme mit hoher Feuerkraft und Reichweite. Damit könnten Angriffe auf alle denkbaren Ziele in Venezuela durchgeführt werden. Als unmittelbare Reaktion kündigte Staatschef Nicolás Maduro am Montag die Mobilisierung von 4,5 Millionen Milizionären an. Die Kriegsgefahr in der Region verschärft sich massiv.