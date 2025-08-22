Volker Hoffmann, Lenin und das Fahrrad

Wer weiß schon, dass Lenin alle seine Lebensstationen – ob im Exil oder in Russland – mit dem Fahrrad erkundet hat. Der Aufsatz lässt einen auch immer wieder schmunzeln. Warum, warum verrate ich nicht.

Als der Aufsatz 2021 fertig war, konnte ich Volker Hoffmann nicht davon überzeugen, ihn als Broschüre herauszugeben. Seine zwei anderen Arbeiten zu Lenin fand er wichtiger. Diese konnte er aber aufgrund seiner schweren Erkrankung nicht mehr fertigstellen. Immer wieder stieß Volker bei seinen Recherchen über Lenin auf kurze Hinweise, Erinnerungen und Abschnitte zu Lenins Fahrradleidenschaft.

Herausgekommen ist ein lesenswerter, humorvoller und ungewöhnlicher Einblick in Lenins Leben – schon für Kinder. Wir haben den Aufsatz mit Zustimmung seiner Frau zur Gedenkfeier für Dr. Volker Hoffmann herausgegeben.

Viel Spaß beim Lesen und Vorlesen. 30 Seiten, 5,00 € mit interessanten Fotos und Bildern. Erhältlich bei und über PEOPLE TO PEOPLE