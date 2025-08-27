Israel
350.000 protestieren in Tel Aviv gegen Netanjahu-Regierung
Am Dienstag beteiligten Zehntausende an Demonstrationen in ganz Israel und blockierten Autobahnen an einem „Tag der Störung“, der darauf abzielte, Benjamin Netanjahu dazu zu bewegen, einem Abkommen zur Beendigung des Krieges zuzustimmen und die Pläne für einen Angriff auf Gaza-Stadt aufzugeben. Angehörige von Geiseln führten den größten Marsch und die größte Kundgebung in Tel Aviv an, mit geschätzt 350.000 Beteiligten. In Jerusalem versammelten sich Hunderte vor dem Büro des Premierministers als das Sicherheitskabinett zusammen kam, um über den Krieg zu beraten. Es gab Dutzende weiterer Proteste im ganzen Land, darunter auf der Hauptverkehrsstraße zur nördlichen Stadt Haifa und im Ben-Gurion-Flughafen.