Nahostkrieg
Angeblicher Streubombeneinsatz: Israel bombardiert Jemen
Bei dem Raketenangriff am Freitag auf den Flughafen Tel Aviv in Israel soll die Huthi-Miliz aus dem Jemen nach Angaben der israelischen Luftwaffe erstmals Streumunition eingesetzt haben. Die israelische Luftwaffe ist zumindest eine zweifelhafte Quelle. Die Rakete war aber laut Armee noch in der Luft zerbrochen, ein Raketenteil in einem Ort in der Nähe des Flughafens eingeschlagen. Das israelische Militär griff daraufhin am Sonntag Ölanlagen und ein Kraftwerk in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa an. Dabei sollen sechs Menschen ums Leben gekommen und 86 verletzt worden sein.