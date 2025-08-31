Brandaktuell: People to People-Reise nach Indien

Sie findet vom 25. November bis zum 05. Dezember 2025 statt und beginnt in der pulsierenden Stadt Pune, in der auch die 3.Internationalen Automobilarbeiterkonferenz stattfindet.

Diese Reise ist ein ganz besonderes Highlight: Die komplette Reise ist mit mehreren indischen Freundinnen und Freunden, demokratischen fortschrittlichen und revolutionären Organisationen als großes Gemeinschaftswerk organisiert! Sie geben euch einen lebendigen Einblick in das Leben und den Kampf der einfachen Leute, der Masse der Bevölkerung und der revolutionären und demokratischen Arbeiter- und Volksbewegung. Sie werden euch aber auch mit Stolz besonders Sehenswertes aus Kultur und Natur vorstellen. All diese Einblicke kann kein anderer Reiseveranstalter anbieten.

Zunächst wollen wir Pune (eine große Universitätsstadt und Standort der Automobilindustrie) kennenlernen, wo ihr die Möglichkeit habt, mit Automobil-Arbeitern und Aktivisten aus Jugend- und Frauenbewegung in Kontakt zu treten. Auch ein Ausflug in das Dekkan-Gebirge in der Umgebung von Pune ist geplant. Am 28.11.25 Flug nach Hyderabad und weiter mit dem Bus nach Kurnool. Dort gibt es die Gelegenheit, mit fortschrittlichen, linken Aktivisten zu sprechen und einen Ausflug zu Landarbeitern und Bauern im Dorf Gudipadu zu machen. Im Anschluss findet eine spannende Exkursion zu den beeindruckenden Belum-Höhlen statt.

Der dritte Teil unserer Reise führt euch erneut mit dem Flugzeug nach Kolkata, wo ein ganz besonderes Highlight auf euch wartet. Ihr besucht ein Krankenhaus, in dem Aktivisten der revolutionären Bewegung Indiens auf besondere Weise die Gesundheitsversorgung der Massen organisieren. Nach einem herzlichen Abschiedsfest fliegt ihr am 05.12. von Kolkata zurück nach Deutschland.

Deshalb, Achtung Achtung! Ist es sehr wichtig, dass ihr euren Rückflug von Kolkata aus bucht - und nicht hin und zurück nach Pune.

Wir bitten um zügige Anmeldung, um die Hotel- und Flugbuchungen usw. mit unseren Partnern schnell vornehmen zu können.

Der bisher kalkulierte Preis inklusive der Inlandsflüge, Unterkunft und Verpflegung beträgt: 1120 Euro. Wenn sich 20 Personen an der Reise beteiligen, kann der Preis auf 999 € gesenkt werden. Also helft kräftig mit zu werben!

Anmeldeschluss ist der 01.10.2025

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 und die maximale Teilnehmerzahl 25.

Sendet uns bitte eine E-Mail an reisen@people-to-people.de

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und Anfragen!

Das Team von People to People