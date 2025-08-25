Courage Gelsenkirchen: Podiumsdiskussion zu den Kommalwahlen 2025

Sie findet statt am Dienstag, dem 26. August 2025, um 18:30 Uhr im „Treff International“, Hauptstraße 40.

Mit der Podiumusdiskussion wollen wir Parteien und Bündnisse auf den Prüfstand stellen in Bezug auf ihre Frauenpolitik, insbesondere zu ihren Positionen zur Verbesserung der sozialen Lage der Frauen und Familien in Gelsenkirchen. Große Sorge bereitet uns zudem die Rechtsentwicklung und faschistische Gefahr in Gelsenkirchen, wie die zunehmende Gewalt an Frauen und damit verbundener Femizid (Frauenmord). Deshalb fühlen wir uns herausgefordert, die demokratischen und antifaschistischen Kräfte in dieser Kommunalwahl zu unterstützen.

Hier kommen auch Kandidatinnen und Kandidaten zu Wort, die bisher kein Forum bei Podiumsdiskussion erhalten haben. So freuen wir uns ganz besonders und sind sehr gespannt, auf unser bisheriges Podium mit:

Lisa Schuhmacher von der Partei „Die Linke“, Mitglied des Kreisvorstands

Jan Specht von dem Wählerbündnis AUF Gelsenkirchen, Stadtverordneter und Oberbürgermeisterkandidat.

Alle interessierte Frauen sind herzlich eingeladen,; Männer sind willkommen, die uns in unseren frauenpolitischen Anliegen unterstützen möchten.

Ortsvorstand Courage Gelsenkirchen

Die Einladung im pdf-Format