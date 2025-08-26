Fernsehtipp für heute Abend - arte 20.15 Uhr
Dokumentarfilm „Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen"
Investigative Journalisten decken auf: Weitgehend unbemerkt arbeiten Regierungen, Investoren und private Militärunternehmen weltweit daran, sich auf Kosten ganzer Bevölkerungen Nahrungsmittel- und Wasserressourcen anzueignen. Die weltweiten Nahrungsmittelpreise haben einen historischen Höchststand erreicht. Russland setzt Nahrungsmittel als Waffe gegen die Ukraine und als geopolitisches Instrument zur Ausübung globaler Macht ein. Hinter den Bemühungen, die wichtigsten Ressourcen des Planeten zu kontrollieren, steckt der Kampf der imperialistischen Großmächte um Wasser und Nahrungsmittel. Der Dokumentarfilm führt die Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den Globus – von China über Russland bis in die Vorstandsetagen der Wall Street.