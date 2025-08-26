Dokumentarfilm „Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen"

Die Allianz von Fischern, Pamalakaya, hat die Menschenrechtskommission (CHR) aufgefordert, zu untersuchen, was sie als anhaltende Überwachungs- und Einschüchterungskampagne staatlicher Sicherheitskräfte gegen ihre Mitglieder in Navotas bezeichnet. Nachdem sich eine Kampagne gegen ein 650 Hektar großes Landgewinnungsprojekt gebildet hatte, bei dem hunderte von Fischereianlagen zerstört und über 1000 Fischer und Muschelzüchter vertrieben wurden, nahmen die Schikanen zu. So wurde von ständigen Profilerstellungen durch die Polizei berichtet, von Warnungen an Bewohner, sich nicht mit Pamalakaya zu verbinden, und von unbefugten Befragungen. Pamalakaya betrachtet die Schikanen als Teil einer umfassenden Unterdrückung des Widerstands der Küstenbewohner in der Bucht von Manila.