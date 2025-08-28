Ein Kontinent im Aufruhr – Noch drei Tage

Nachdem am Sonntag in Lausanne ein 17-Jähriger nach einer Verfolgung durch die Polizei zu Tode gekommen war, kommt es zu nächtlichen Protesten von Jugendlichen gegen die Polizei. Der Jugendliche war auf einem gestohlenen Roller vor der Polizei geflüchtet. Bis zu 200 Jugendliche protestieren Sonntag- und Montag nachts mit brennenden Müllcontainern und Feuerwerkskörpern, die Polizei setzte jeweils Gummigeschosse und Tränengas ein. Anfang der Woche wurden gleichzeitig Chat-Protokolle von Polizisten bekannt: In Gruppen tauschten Polizisten der Lausanner Stadtpolizei rassistische, sexistische, homophobe und antisemitische Inhalte aus. Das hat die Debatte über Rassismus, Antisemitismus und Diversität in Schweizer Polizeikorps erneut befeuert. Es war bereits der dritte Todesfall während eines Polizeieinsatzes in Lausanne in weniger als drei Monaten. Seit 2016 kamen demnach sieben Menschen bei Polizeieinsätzen in dem Kanton Waadt, in dem Lausanne liegt, ums Leben. Fünf davon waren Männer afrikanischer Herkunft.