Internationalismus Live
Ein Kontinent im Aufruhr – Noch ein Tag
Was riet Che Guevara den Revolutionären in anderen Ländern Lateinamerikas für ihren Befreiungskampf? Das und vieles Interessantes mehr am Sonntag, 31. August, im Rahmen der Veranstaltung „Ein Kontinent im Aufruhr – Reisebericht aus Lateinamerika“ mit den Referenten Gabi Fechtner, Tassilo Timm, Wanja Lange und Mira Kaizl. Eine Veranstaltung aus der beliebten Reihe der MLPD, „Internationalismus Live“. Sie findet im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen, statt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.