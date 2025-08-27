„Internationalismus Live"
Ein Kontinent im Aufruhr – Noch vier Tage
Wer möchte erfahren, in welchem Land die Regierung noch unbeliebter ist als die Bundesregierung? Das und vieles Interessantes mehr am Sonntag, 31. August, im Rahmen der Veranstaltung „Ein Kontinent im Aufruhr – Reisebericht aus Lateinamerika“ mit den Referenten Gabi Fechtner, Tassilo Timm, Wanja Lange und Mira Kaizl. Eine Veranstaltung aus der beliebten Reihe der MLPD, „Internationalismus Live“. Sie findet im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen, statt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.
Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung