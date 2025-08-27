Ein Kontinent im Aufruhr – Noch vier Tage

Die Protestgruppe „No Azure for Apartheid“ protestiert seit Wochen gegen die Rolle des Microsoftkonzern im Gazakrieg. Azure ist die wichtigste Cloud-Computing-Plattform von Microsoft, die von den israelischen Streitkräfte genutzt wurde, um Telefonverbindungsdaten zu speichern, die durch die Massenüberwachung von Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland gewonnen wurden. Vergangene Woche gab es eine Protestkundgebung vor dem Microsoft-Hauptsitz in Redmond im Bundesstaat Washington. Am 26. August besetzten Aktivisten kurzfristig das Büro von Microsoft-Präsident Brad Smith. Bei beiden Aktionen gab es Festnahmen. Die Aktivisten sind überwiegend ehemalige und aktuellen Microsoftmitarbeiter. Die Gruppe fordert unter anderem, dass das Unternehmen seine Beziehungen zu Israel abbricht und Reparationen an die Palästinenser zahlt. Der weltweit größte Softwarehersteller hat sogar das FBI um Hilfe bei der Verfolgung dieser Proteste gebeten.