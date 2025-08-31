Erfolg für den gemeinnützigen Verein Schalker Täubchen Tierschutzprojekt e.V.

„Seit dem Antrag von AUF in der Sitzung des Ausschuss für Ordnung und Prävention am 25.3.2025 hat sich einiges getan. Lange bangten die Tierschützer nach der Kündigung ihres bisherigen Schlags, wie es weitergeht, und halfen mit, Vorschläge zu entwickeln. Die Stadtverwaltung hat sich für eine Lösung eingesetzt, jetzt ist klar: Es wurde ein neuer Standort an der Georgswiese gefunden, auf dem die Tauben ein neues Domizil finden werden. Das Vorstandsbüro für Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz hat mir mitgeteilt, dass der Schlag im Oktober in Betrieb genommen werden kann.“

Antonia Roth und ihre Mitstreiter freuen sich, wenn sie die Tauben dann schon bald in den neuen Schlag locken können: „Damit können wir unsere jahrelange Arbeit fortsetzen, können für die Gesundheit der Tiere, die tierschutzgerechte Eindämmung der Population und einen schöneren Stadtteil sorgen.“