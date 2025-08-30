Gütetermin am 24. Oktober
Erik Kordes klagt gegen Opel-Konzernführung
Der Rüsselsheimer Opelaner Erik Kordes klagt nach erneuter Abmahnung gegen die Opel-Konzernführung (Rote Fahne News berichtete). Nun steht der Gütetermin fest. Alle, die sich solidarisch zeigen wollen, sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen: am 24. Oktober 2025 um 9:30 Uhr vor dem Arbeitsgericht am Steubenplatz 14 in 64293 Darmstadt. Es wird ab 9 Uhr eine Protestkundgebung gegen die erneute Abmahnung vor dem Haupteingang des Gerichts geben.