Erik Kordes klagt gegen Opel-Konzernführung

Seit Tagen gibt es Proteste in Jakarta gegen gegen die Einführung hoher Wohnungsbeihilfen für Parlamentsabgeordnete, während Abgabenerhöhungen, Arbeitslosigkeit und Inflation bei vielen Menschen die Lebensbedingungen verschlechtert. Für Donnerstag hatten auch die Gewerkschaften zum Protest aufgerufen, die Hauptforderung ist eine Erhöhung des Mindestlohns um 10 Prozent. Tausende waren in Jakarta auf der Straße. Nachdem am Donnerstagabend der Fahrer eines Motorradtaxis in Jakarta von einem gepanzerten Polizeifahrzeug überrollt wurde und starb, hat sich der Protest weiter ausgeweitet. Zehntausende demonstrieren in vielen Städten, darunter Surabaya, Bandung, Yogyakarta und Solo, es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten.