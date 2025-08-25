Fleißige Flüchtlinge

Auch wenn Begriffe wie "Eingeschränkte Verwertbarkeit des Humankapitals" kritikwürdig sind, gibt die Studie Aufschluss gegen Narrative der AfD von den faulen und sozialschmarotzenden Flüchtlingen.

Von den 2015 nach Deutschland geflüchteteten Männern sind heute 76% in Lohn und Arbeit. Das ist bemerkenswert, da der Gesamtschnitt der Gesellschaft aller in Deutschland lebenden nur bei 70% liegt. Immerhin hetzt die AfD auf die jungen Männer am meisten! Bei den weiblichen Geflüchteten liegt die Beschäftigungsquote allerdings nur bei 35%, was allerdings auch damit zu tun hat, dass darunter v.a. junge Frauen sind, die oftmals mehrere Kleinkinder zu versorgen haben.

Allerdings verdienen Geflüchtete von 2015 nur 70% des Durchschnittsverdiensts aller Deutschen und sind damit knapp über dem Mindestlohn. 16% arbeiten, verdienen aber so wenig, dass sie zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Wähernd zu Beginn fast 100% der Geflüchteten auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Bürgergeld bzw. Grundsicherung) angewiesen waren, waren es 2023 nur noch 34%.

Hier der komplette Text der Studie