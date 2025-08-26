Indonesien
Jakarta: Studenten protestieren gegen Korruption- massive Polizeieinsätze
Am Montag protestierten tausende Menschen, vor allem Studenten, vor dem Parlament in Jakarta, um gegen die üppigen Zulagen der Parlamentarier zu protestieren. Zu dem Protest aufgerufen hatte in den sozialen Medien eine unbekannte Organisation “Indonesian People’s Revolution". Die Demonstranten waren empört über jüngste Berichte, wonach die 580 Mitglieder des Parlaments seit September 2024 eine Wohnzulage von 50 Millionen Rupiah (3.075 US-Dollar) pro Monat erhalten haben. Allein diese Wohnbeihilfe entspricht etwa dem 20-fachen des monatlichen Mindestlohns in den armen Regionen des Landes.