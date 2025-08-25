Jugendhilfsfonds auf dem Sommercamp gegründet!

Sie sind vollkommen eigenfinanziert: durch relativ günstige Teilnehmerbeiträge, Spenden, zahlreiche Finanzaktivitäten vor und auf den Camps selbst. In manchen Städten bekommen Kinder und Jugendliche Zuschüsse aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. In Städten wie Gelsenkirchen werden diese aus antikommunistischen Gründen verweigert.



Auf dem diesjährigen Sommercamp regte Stefan Engel, Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG und langjähriger MLPD-Vorsitzender, an, einen Jugendhilfsfonds zu gründen und dafür ab sofort systematisch zu werben. Er soll viel mehr Kindern und Jugendlichen aus ärmeren Verhältnissen ermöglichen, an rebellischen Aktivitäten wie Pfingstjugendtreffen, Sommercamp, Rebellisches Musikfestival oder gemeinsamen Studientagen teilzunehmen.



Viel zu oft scheitere dies noch am Geld. Das würden auch viele Menschen unterstützen. Ein wunderbares Beispiel ist ein Anwalt, der 1000 Euro dafür spendete, dass migrantische Kinder rebellischen Urlaub machen können. Dagegen bekämen die bürgerlichen Jugendorganisationen viel Geld, um ihre Jugendaktivitäten zu finanzieren. Zum Teil müssten Teilnehmer überhaupt nichts bezahlen, wie bei den Sommerfreizeiten von den Falken (einer der SPD nahestehenden Jugendorganisation) oder der Linksjugend.



Dazu Stefan Engel: „Wir wollen diese Abhängigkeit nicht. Was ist denn die Gegenleistung? Dass wir immer schön artig sind und mit allem zufrieden sind, was dieses bürgerliche System treibt? Wir sind stolz darauf, unabhängige Politik der Arbeitersolidarität zu betreiben. Um unsere Projekte zu machen, müssen wir selbst unsere Finanzen aufbringen. Das ist der Geist dieses Fonds. Ich hoffe, dass das im Jugendverband und in der Partei zu einer regelmäßigen Bewegung wird, diesen Fonds zu füllen.“



Auf dem Sommercamp wurde damit ganz unbürokratisch gestartet. Ein Hut ging rum und es wurden sogleich 546 Euro gesammelt. Es wird in Kürze ein extra Spendenkonto eingerichtet und bekanntgemacht.

Übergangsweise können Spenden auf das Spendenkonto der MLPD überwiesen werden unter der Angabe „Jugendhilfsfonds“:

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00,

BIC: GENODEM1GLS

GLS Bank Bochum