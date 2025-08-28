Kreuzfahrtschiffe treffen auf antifaschistisches Gedenken

Diesmal geht es am 5. Oktober nach Papenburg. Hier wird die Meyer-Werft, einer der größten und wichtigsten Betriebe des nördlichen Emslands und südlichen Ostfrieslands, besichtigt. Hier werden vor allem riesige Kreuzfahrtschiffe gebaut.

Außerdem gibt es ein antifaschistisches Gedenken am Gelände des ehemaligen KZ Börgermoor – weltbekannt durch den antifaschistischen Klassiker „Die Moorsoldaten“.

Die Fahrt mit einem Reisebus beginnt am 5. Oktober um 7.30 Uhr ab Gelsenkirchen-Horst mit Zustiegsmöglichkeit in Bottrop-Kirchhellen. Die Kosten für Busfahrt und Führung betragen ca. 50 Euro. Anmeldung ist über die örtlichen Kassierer oder bei Wolfgang Göller, wolfgang.goeller@t-online.de, (02365) 504016, möglich. Weitere Informationen gibt es auf dem Flyer unter dem Text.

Hier gibt es den Flyer zum Ausflug.