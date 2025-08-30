Griechenland
Landesweiter Streik des öffentliches Dienstes
Am Donnerstag hatte die Gewerkschaft des Öffentlichen Dienstes ADEDY in Griechenland zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Unter anderem die Gewerkschaften der Krankenhausärzte, der Lehrer, der kommunalen Verwaltung und der Justiz nahmen daran teil. Der Streik richtet sich gegen ein neues arbeiterfeindliches Gesetz der Mitsotakis-Regierung, das einen 13-Stunden-Tag und Verschärfungen von Disziplinarmaßnahmen gegen die Beschäftigten ermöglicht. Das neue Disziplinarrecht wurde am Donnerstag im Parlament mit den Stimmen der Regierungspartei verabschiedet, während sich draußen auf dem Syntagma-Platz Hunderte Angestellte und Arbeiter versammelten. Auch in der zweitgrößten Stadt Thessaloniki fand eine Kundgebung statt.