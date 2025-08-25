Australien
Massenproteste gegen Völkermord in Gaza in 40 Städten
Am Sonntag gingen in Australien Hunderttausende landesweit auf die Straße und forderten ein sofortiges Ende des Völkermords in Gaza. Demonstrationen gab es in mehr als 40 Städten, darunter Melbourne (100.000), Brisbane (50.000), Sydney (40.000), Perth (15.000) und in Adelaide und Hobart jeweils 10.000., 5,000 in Newcastle, 2,000 in Canberra und Hunderte jeweils in 40 anderen Städten, darunter Geelong, Cairns, Bathurst, Shepparton, Geraldton, Coffs Harbour, Katoomba und Tathra. Es waren die bisher größten Pro-Palästina-Demos in Australien, es hatten sich landesweit 250 Organisationen zusammengetan, um diesen Aktionstag zu organisieren. Die Demonstranten forderten von der australischen Regierung, dass sie Sanktionen gegen Israel verhängt und den Waffenhandel mit Israel einstellt.