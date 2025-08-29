Montagsdemo ruft zum Antikriegstag auf gegen Faschismus und Krieg!

Zwei Weltkriege mahnen gegen Faschismus und Krieg. Ein 3. Weltkrieg muss verhindert werden! Der barbarische Völkermord in Gaza muss gestoppt werden - genauso wie der Kreig in der Ukraime! Wir sind gegen die massive Aufrüstung durch die Bundesregierung. Und wir sind dagegen, dass Renten, Bürgergeld ud Gesundheitsleistungen dafür gekürzt werden.

Gegen Faschismus und Krieg – für Völkerfreundschaft! Der Widerstand muss stärker werden.

Kommt zu Kundgebung am 01.09..25 um 17:30 Uhr in der Elberfelderstraße in Höhe von Thalia.

Weitere Demonstrationen und Kundgebungen zum Antikriegstag auf der Webseite der Bundesweiten Montagsdemobewegung