Montagsdemo warnt vor Weltkriegsgefahr!

Heute droht erneut ein Weltenbrand, der – würden die Atomwaffen eingesetzt – das Ende der Menschheit bedeutet. Der Ukraine-Krieg, der anhaltende Völkermord in Gaza durch israelisches Militär und die Drohungen der USA gegen China können jederzeit eskalieren. In allen Fällen geht es um die Vorherrschaft verbunden mit dem Kampf um Rohstoffe. Auch in vielen anderen Staaten herrschen Terror und Krieg. Die gigantische Aufrüstung Deutschlands ist Kriegsvorbereitung und nicht Friedenssicherung!

Die Montagsaktion Zollernalb lädt ein zur Kundgebung unter dem Motto: Gegen Aufrüstung, Militarisierung und Faschismus! 1. September, 17.30 vor der Stadtkirche Balingen