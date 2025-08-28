Rote Fahne Magazin
Nächstes Titelthema zu steigenden Mieten und Protest dagegen
Titelthema des nächsten Rote Fahne Magazins, das am 12. September erscheint, wird eine drängende soziale Frage sein: Die vor allem in den großen Städten drastisch steigenden Mieten und wachsende Wohnraumknappheit, aber auch der vielfältige Widerstand gegen die Wohnungskonzerne als Hauptverursacher. Bestimmt haben viele Leserinnen und Leser selbst Erfahrungen damit gemacht. Wir freuen uns auf vielfältige Berichte, Infos und Korrespondenzen zu dem Thema. Bitte bis spätestens Dienstag, 2. September, an rotefahne@mlpd.de schicken!