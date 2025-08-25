Protest von Stahlarbeitern wegen ausstehendem Lohn

Der Betrieb ist in einem „Rettungsprogramm“, in dem ein Investor gesucht wird. Die Arbeiter sagen, dass die CEOs sich fleißig weiter ihr Gehalt zahlen und dabei den „Rettungsprozess“ extra in die Länge ziehen.

Am Mittwoch, dem 20. August, zog die Belegschaft vor die Zentrale des IDC (Industrial Development Corporation) in Johannesburg, einer staatlichen Investitionsgesellschaft, die an SA Steel Mills beteiligt ist und einem potenziellen Käufer zustimmen muss.