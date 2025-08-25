Schikanen in Navotas

Am 18. Oktober findet an der Horster Mitte erstmals ein Weinfest statt.

Weinfeste sind Teil der Volkskultur, die sich seit dem 20. Jahrhundert etabliert hat, auch wenn es historisch bis ins 15. Jahrhundert viele Vorläufer gab. Sie erfreuen sich wachsender Beliebtheit auch außerhalb typischer Weinregionen.



Unterschiedliche Weine werden direkt von Winzern angeboten: Kosten, kaufen, informieren.

Auch passende Leckereien werden angeboten.

An diesem Tag wird auch der nächste Flohmarkt an der Horster Mitte durchgeführt, der irrtümlich für den 6. September angekündigt worden war.



Weitere Informationen folgen in Kürze.