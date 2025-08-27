Russland
"Schutz des Heimatlands" wird Schulfach
Das russische Bildungsministerium hat eine Liste von 17 Pflichtfächern für das Schuljahr 2026/27 genehmigt. Neben klassischen Fächern aus Natur- und Geisteswissenschaften sowie Technik und Sport finden sich auch das Fach „Geistlich-moralische Kultur Russlands“. Besonders bemerkenswert: Aus dem Fach "Grundlagen der Sicherheit und des Schutzes des persönlichen Lebens" wurde "Grundlagen der Sicherheit und des Schutzes des Vaterlands". Abgesehen von dem offensichtlichen Zweck, der psychologischen und körperlichen Vorbereitung auf den Krieg, dient der Lehrplan offensichtlich auch dem Kampf um die Denkweise aus imperialistischer Sicht, indem die "alten Werte" beschworen werden.