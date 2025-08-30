Gemeinsam an Zimmerwaldkonferenz teilnehmen

Schließlich haben wir fast alle Enkel und freuen uns über ihr Heranwachsen. Meist ist das Thema auch wieder schnell beendet. Denn die Umsetzung all der Maßnahmen von Herrn Pistorius für die sogenannte Kriegstüchtigkeit Deutschlands erscheint uns so unwirklich. Und wir möchten die Sorgen und vor allem die Ängste nicht wirklich an uns heran lassen.

Die Wortwahl und die Sprüche der Regierungspolitiker tun ein Übriges. Da wird zunehmend von Friedenskonferenzen gesprochen, auch von Sicherheitsgarantien. Überhaupt lenkt die Berichterstattung oft auf Nebensächlichkeiten wie den vordergründigen persönlich freundlichen oder unfreundlichen Umgang der Regierenden miteinander. Dabei sind sie nur Repräsentanten von staatlichen Machtapparaten mit meist kapitalistisch-imperialistischem Charakter. Guckt man auf ihre Taten, betreiben sie die Aufrüstungspolitik in diesem Interesse mehr als ernsthaft.

In NRW wird debattiert, Bundeswehrvertretern den Zugang zu Schulen gesetzlich zu ermöglichen. Die Sondervermögen zur Aufrüstung sind gigantisch, während für Schulen und Kitas der Rotstift regiert. Die Verantwortung für die Schlacht um die Ukraine mit unzähligen Toten, Verletzten und Zerstörungen wird in den bürgerlichen Medien meist einseitig nur dem „bösen Putin" zugeschoben. Aber die Westmächte wollen genauso die Kontrolle über dieses reiche und geostrategisch für sie wichtige Land. Jetzt wird schon die Debatte darüber geführt, ob Bundeswehrsoldaten dort eingesetzt werden sollen.

Es ist an der Zeit, dass gerade auch wir Frauen uns ernsthaft damit befassen, was sich hier zusammenbraut, mit den Ursachen und vor allem mit dem, was wir tun können. Das wird nur durch internationalen Austausch und Zusammenschluss gelingen. Eine besondere Gelegenheit dafür ist die Teilnahme an der „Zimmerwaldkonferenz 2.0", die am 6. September in Zürich stattfindet. Internationale Vertreter aus der Antikriegs-, Gewerkschafts-, Umwelt- und Frauenbewegung stellen ihre Erfahrungen zur Diskussion.

Zürich ist zu weit weg? Kein Problem, eine Online-Teilnahme ist möglich, vielleicht auch gemeinsam in einem Wohnzimmer. Und vielleicht ein Schritt, um mit unseren Sorgen und Ängsten fertig zu werden.