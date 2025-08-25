Elon Musk
"Starship"-Testflug von SpaceX verschoben
Der für gestern angesetzte Teststart der Starship-Rakete des faschistischen Tech-Milliardärs Elon Musk musste verschoben werden. Als Grund nannte SpaceX via X „ein Problem mit den Bodensystemen“. Details waren trotz Nachfragen nicht zu erfahren; schon im Vorfeld war von Musk über den Flug kaum etwas zu hören - wohl vor dem Hintergrund wiederholter Misserfolge der letzten Monate. Jetzt soll die Rakete heute, am 25. August 2025 um 18:30 Uhr Ortszeit vom texanischen Weltraumbahnhof Starbase abheben, 1:30 Uhr deutscher Zeit am 26. August.