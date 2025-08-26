Russland
Stellvertretender Gouverneur von Kursk verhaftet
Der amtierende stellvertretende Gouverneur der Region Kursk, Wladimir Basarow, wurde festgenommen. Die Festnahme von Basarow steht vorläufig im Zusammenhang mit seiner Arbeit im Oblast Belgorod, konkret mit dem Bau von Verteidigungsanlagen in der Region. Basarow soll sich hier persönlich bereichert haben. Es ist nicht unglaubwürdig, dass er das hat, genau so möglich ist aber ein politischer Hintergrund. Weitere Informationen liegen allerdings zur Stunde noch nicht vor.