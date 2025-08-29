TKSE

Thyssenkrupp Stahl: Viele Gründe, das Verhandlungsergebnis für einen Sozialtarifvertrag abzulehnen!

Bis zum 5. September um 20 Uhr können noch die Kolleginnen und Kollegen von Thyssenkrupp Stahl über das Verhandlungsergebnis über einen Sanierungstarifvertrag abstimmen. Die meisten haben bereits abgestimmt, aber es gibt immer noch eine ganze Reihe Unentschlossener.

Von gp