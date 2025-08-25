EILMELDUNG
Trump lässt Nationalgarde in Washington D.C. bewaffnen
Die von dem faschistischen US-Präsident Donald J. Trump in Washington D.C. eingesetzten Nationalgardisten wurden jetzt bewaffnet! Seit Sonntagabend (Ortszeit) tragen Soldaten Schusswaffen, die „als letztes Mittel und ausschließlich als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung durch Tod oder schwere Körperverletzung“ eingesetzt werden sollen, wie die "Washington Post" und die "New York Times" übereinstimmend eine Mitteilung der Nationalgarde zitieren. Da es für diese Eskalation keinerlei Anlass gibt, muss befürchtet werden, dass Trump einen solchen Anlass nun schaffen will.