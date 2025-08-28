USA
UAW-Arbeiter streiken bei GE Aerospace
Über 600 Mitglieder der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) im Werk von GE Aerospace in Evendale, Ohio, und im Vertriebszentrum in Erlanger, Kentucky, traten am Donnerstag in den Streik, nachdem keine Einigung über einen neuen Tarifvertrag erzielt werden konnte.Das Werk in Evendale baut Schiffs- und Industriemotoren für die US-Marine, während das Werk in Erlanger Teile weltweit an Motorenwerke des Unternehmens liefert. Das betrifft zivile und militärische Flugzeuge. Der Streik richtet sich gegen eine sprunghafte Steigerung der Beträge zur Krankenversicherung, es geht aber auch um Lohn und Arbeitsbedingungen. Seit 4. August streiken bereits mehr als 3.000 Arbeiter im militärische Bereich von Boeing in St. Louis.