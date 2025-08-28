Ulm: Zwei Bündnisse und Einzelpersonen rufen zum Antikriegstag auf

Traditionell findet dieser Tag am 1. September zum Gedenken an den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 statt. Da jedoch keine Konkurrenz zu anderen bereits geplanten Friedensaktionen gemacht werden soll, rufen die Organisationen auf zur Kundgebung und Demonstration am Samstag, dem 30. August, 12 Uhr Neuer Brunnen (Hirschstraße / Glöcklerstraße).

Die weltweite Verschärfung der Kriegsvorbereitungen, der Krieg in der Ukraine, der Völkermord im Gaza-Streifen, die vielen weiteren Kriege und im Gefolge die humanitäten Katastrophen, wie zum Beispiel im Sudan, die Situation in Syrien und die Kurdistan-Frage ermahnen uns, aktiv für den Frieden auf die Straße zu gehen.