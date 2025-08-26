Der ukrainische Präsident Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj regiert das Land im Krieg mit zunehmend faschistischen Methoden; oppositionelle Parteien und Streiks sind schon seit Jahren verboten, die Medien weitgehend gleichgeschaltet. Er nutzte den ukrainischen Unabhängigkeitstag, um die Mobilisierung für den Krieg in den Vordergrund zu stellen. So erklärte er, der russische Angriffskrieg hätte ein neues Selbstwertgefühl der Ukrainer hervor gebracht. Sie würden sich nicht mehr auf den guten Willen anderer verlassen, sondern ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen - und dann forderte er ausländische Unterstützung für den Krieg ein. Und nach einem Kriegsende sei die Präsenz ausländischer Truppen "wichtig für uns". Zu Gast bei der Veranstaltung war der kanadische Premierminister Mark Carney ab, der dort weitere Militärhilfen ankündigte.

Von dieser doch recht offensichtlichen Abhängigkeit von westlichen (und insbesondere den EU-)Imperialisten unbeirrt, legte er seine Vision dar und wie bei Nationalisten üblich war es die eines "starken" Landes: "Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben."