Am 4. September

Wahlkundgebung von AUF-Ruhr mit Spitzendkandidat Roland Meister

Am 4. September findet in Essen eine Wahlkundgebung von AUF-Ruhr mit dem Spitzenkandidaten Roland Meister statt. Um 17 Uhr, Ecke Altenessener Straße/ Karl-Denkhaus-Straße. 

 

Hier der Flyer zur Kundgebung