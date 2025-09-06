1. September: Tag des Kampfes der Völker gegen imperialistische Kriege!

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall des Hitler-Faschismus auf Polen der Zweite Weltkrieg und leitete damit eine der blutigsten Perioden der Menschheitsgeschichte ein.



Dieser imperialistische Krieg um die Neuaufteilung der Welt forderte das Leben von Millionen Menschen und hinterließ den Aufschrei: „Nie wieder!“. Aus diesem Grund wird der 1. September weltweit als Tag des Friedens gegen Kriege, Besatzungen, Faschismus und Rassismus begangen.



Doch trotz all der verstrichenen Jahre sind die Völker der Welt noch immer im Griff von Kriegen und imperialistischer Aggression. Vom Nahen Osten bis nach Afrika, von der Ukraine bis in den Pazifik, zahlen Millionen Menschen den Preis für Besatzungen und Konflikte. Die imperialistischen Mächte missachten mit neoliberalen Politiken und reaktionären Gesetzen den Willen der Völker und bereiten neue Kriege um die Neuaufteilung vor. Deshalb sind Millionen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen; die schwerste Last dieser Kriege tragen Kinder, Frauen und Werktätige.



Auch in Europa ist das Bild nicht anders. Rassismus, innere Faschisierungspolitik und wirtschaftliche Krisen verstärken den Druck auf Migrant*innen. Faschistische Parteien gewinnen an Einfluss, während neue Gesetze die Angriffe auf Migrant*innen und Geflüchtete verschärfen. Diese Gesetze schränken grundlegende Rechte und Freiheiten ein und machen Migrant*innen zur Zielscheibe.



Auf der einen Seite vertiefte Armut, auf der anderen Seite explodierende Profite der Rüstungskonzerne … Sie nähren sich von den Kriegen – wir zahlen den Preis.



Wir sagen: Nicht Waffen, sondern Arbeit und Produktion sind wertvoll! In Frieden zu leben, ist das fundamentalste Menschenrecht!

Als ATİK – Konföderation der Arbeiter*innen aus der Türkei in Europa rufen wir erneut auf gegen imperialistische Aggression, Krieg und Besatzungen:

Den imperialistischen Kriegen stellen wir den Kampf der Völker entgegen – nur so werden wir den wirklichen Frieden erringen!

Nieder mit dem Imperialismus, dem Faschismus und jeder Form der Reaktion! Es lebe der gemeinsame Kampf der internationalen Arbeiter*innenklasse und der unterdrückten Völker!