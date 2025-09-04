Ghana
Accra: Afrikas Gewerkschafter fordern Schuldenstreichung
Hunderte Gewerkschafter demonstrierten am vergangenen Freitag in Accra, der Hauptstadt von Ghana und riefen "Wir werden nicht zahlen!" Organisiert wurde die Protestaktion vom Gewerkschaftsverband Ghana (TUC) und vom Internationalen Gewerkschaftsbund Afrika (ITUC-Africa) unterstützt. Gefordert wird eine radikale Überarbeitung des globalen Schuldensystems, weil das aktuelle System die wirtschaftlichen Aussichten Afrikas ersticken würde. Die Demonstration machten die Gläubiger und IWF und Weltbank dafür verantwortlich und forderte die „vollständige und bedingungslose Streichung der untragbaren Auslandsschulden Afrikas als Akt der Wiedergutmachung“.