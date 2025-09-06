AfD – ein fataler Irrweg, keine Alternative!

Sie (die AfD, Anm. d. Red.) ist wahrlich keine Partei der kleinen Leute: Sie ist gegen die Erhebung des Mindestlohns, gegen Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte, gegen Mietpreisbremse, gegen höhere Besteuerung von Spitzenverdienern und Konzernen. All das nutzt nur den Reichsten der Reichen.



Die AfD spaltet und macht Migranten zum Sündenbock für alle politischen Fehlentscheidungen. Ohne Migranten würde in unserer Stadt aber nichts mehr laufen – auf den Baustellen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen.

Der OB-Kandidat N. Emmerich präsentierte sich in Rotthausen mit einem T-Shirt mit dem Symbol der Friedenstaube. Wie scheinheilig: Die AfD hat als erste die Verdreifachung der Ausgaben für Militär und Kriegsvorbereitung gefordert – ganz im Sinne von D. Trump!

Die AfD will den Klimaschutz zurückdrehen und „alle Windräder abreißen“ (Alice Weidel). Die AfD zieht her über die „Selbstbedienungsmentalität der Altparteien“ – und langt selbst kräftig zu: Enxhi Seli-Zacharias kassiert Abgeordnetendiät im Landtag und zusätzlich im Stadtrat, obwohl sie dort zuletzt nur noch selten auftauchte.

Hier geht es zur Homepage von AUF Gelsenkirchen